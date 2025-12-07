Benində uğursuz dövlət çevrilişinə görə 13 nəfər saxlanılıb
- 07 dekabr, 2025
- 18:42
Benində hakimiyyətin qanunsuz ələ keçirilməsi cəhdi ilə bağlı 13 nəfər həbs edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "La Nouvelle Tribune" hökumətdəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
"Bir qrup hərbçinin üsyanından sonra Benində gərgin vəziyyət yaranıb. Bu gün səhər tezdən başlayan aksiyalar dövlət və onun institutlarında sabitliyi pozmağa yönəlib", - məlumatda deyilir.
Hökumətə yaxın mənbələr SRTB yayım korporasiyasının binasına basqın edən biri keçmiş hərbi qulluqçu da daxil olmaqla 13 nəfərin həbs edildiyini bildirib.
Bu arada 24 Heures au Benin xəbər verir ki, üsyançıların lideri Tiqri Paskal qaçıb və onun aktiv axtarışı aparılır.
Beninin daxili işlər naziri Allassana Seydunun sözlərinə görə, ölkənin silahlı qüvvələri öz fədakar hərəkətləri sayəsində vəziyyətə nəzarəti saxlayıb və dövlət çevrilişinin qarşısını alıblar.