СМИ: В Бенине военные захватили власть

Военные Бенина утверждают, что захватили власть в стране.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал La Nouvell Tribune со ссылкой на заявление, зачитанное в эфире SRTB государственной Корпорации телерадиовещания Бенина.

"Военные объявили о роспуске государственных учреждений и отстранении Патриса Талона от должности президента", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в переходный период контроль над страной перейдет Военному комитету по восстановлению во главе с подполковником Тигри Паскалем.