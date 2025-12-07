СМИ: В Бенине военные захватили власть
Другие страны
- 07 декабря, 2025
- 13:04
Военные Бенина утверждают, что захватили власть в стране.
Как передает Report, об этом сообщил новостной портал La Nouvell Tribune со ссылкой на заявление, зачитанное в эфире SRTB государственной Корпорации телерадиовещания Бенина.
"Военные объявили о роспуске государственных учреждений и отстранении Патриса Талона от должности президента", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в переходный период контроль над страной перейдет Военному комитету по восстановлению во главе с подполковником Тигри Паскалем.
