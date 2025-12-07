Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    СМИ: В Бенине военные захватили власть

    Другие страны
    • 07 декабря, 2025
    • 13:04
    СМИ: В Бенине военные захватили власть

    Военные Бенина утверждают, что захватили власть в стране.

    Как передает Report, об этом сообщил новостной портал La Nouvell Tribune со ссылкой на заявление, зачитанное в эфире SRTB государственной Корпорации телерадиовещания Бенина.

    "Военные объявили о роспуске государственных учреждений и отстранении Патриса Талона от должности президента", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что в переходный период контроль над страной перейдет Военному комитету по восстановлению во главе с подполковником Тигри Паскалем.

