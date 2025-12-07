KİV: Benində hərbçilər hakimiyyəti ələ keçiriblər
Digər ölkələr
- 07 dekabr, 2025
- 13:56
Benin hərbçiləri ölkədə hakimiyyəti ələ keçirdiklərini bəyan ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "La Nouvell Tribune" portalı Benin Dövlət Yayım Korporasiyası olan SRTB-nin efirində səsləndirilən bəyanata istinadən yazıb.
Bəyanata görə, hərbçilər dövlət qurumlarının buraxıldığını və Patris Talonun prezident vəzifəsindən uzaqlaşdırıldığını elan ediblər.
Qeyd olunur ki, keçid dövründə ölkəyə nəzarət polkovnik-leytenant Tiqri Paskalın rəhbərlik etdiyi Hərbi Bərpa Komitəsinə veriləcək.
Son xəbərlər
14:03
İranın xarici işlər naziri yaxın vaxtlarda Rusiya və Belarusa səfər edəcəkRegion
13:56
KİV: Benində hərbçilər hakimiyyəti ələ keçiriblərDigər ölkələr
13:47
İran XİN: Azərbaycanla münasibətlər bizim üçün çox vacibdirRegion
13:40
Foto
AFFA rəhbərliyi cənub bölgəsinə səfər edibFutbol
13:37
Bakıda Azərbaycan-Qırğız birgə hökumətlərarası komissiyasının iclası keçiriləcəkBiznes
13:32
Azərbaycan-Qırğızıstan Birgə İnvestisiya Fondu ilk layihələri maliyyələşdirməyə başlayıbMaliyyə
13:31
Prezident: Qırğızıstan Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ilə əməkdaşlıq formatını dəstəkləyən ilk ölkələrdəndirXarici siyasət
13:21
Foto
Prezident İlham Əliyev Qırğızıstan nümayəndə heyətini qəbul edibXarici siyasət
13:07
Foto