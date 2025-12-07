İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    KİV: Benində hərbçilər hakimiyyəti ələ keçiriblər

    Digər ölkələr
    • 07 dekabr, 2025
    • 13:56
    KİV: Benində hərbçilər hakimiyyəti ələ keçiriblər

    Benin hərbçiləri ölkədə hakimiyyəti ələ keçirdiklərini bəyan ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "La Nouvell Tribune" portalı Benin Dövlət Yayım Korporasiyası olan SRTB-nin efirində səsləndirilən bəyanata istinadən yazıb.

    Bəyanata görə, hərbçilər dövlət qurumlarının buraxıldığını və Patris Talonun prezident vəzifəsindən uzaqlaşdırıldığını elan ediblər.

    Qeyd olunur ki, keçid dövründə ölkəyə nəzarət polkovnik-leytenant Tiqri Paskalın rəhbərlik etdiyi Hərbi Bərpa Komitəsinə veriləcək.

    Benin Hərbçilər Dövlət çevrilişi
