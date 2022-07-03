В Белом доме считают, что время переговоров по Украине не пришло

Время для переговоров по урегулированию в Украине пока не пришло.

Время для переговоров по урегулированию в Украине пока не пришло.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Президент (Украины) Владимир Зеленский может решить, как будет определяться победа и на каких условиях. Мы собираемся продолжить делать так, чтобы он мог добиться успеха на поле боя, чтобы добиться успеха за столом (переговоров), - утверждал Кирби. - Но даже президент Зеленский скажет вам, что сейчас не время для этих обсуждений". При этом Кирби повторил неоднократно звучащий на Западе тезис о том, что будто бы российское руководство не демонстрирует того, что оно "заинтересовано в переговорах".