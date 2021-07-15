В Бельгии остановили атомный реактор из-за утечки водорода

Реактор на АЭС "Дул" на севере Бельгии был остановлен минувшей ночью ввиду утечки водорода.

Реактор на АЭС "Дул" на севере Бельгии был остановлен минувшей ночью ввиду утечки водорода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении регулятора - Федерального агентства по ядерному контролю.

"Реактор "Дул - 2" был остановлен вручную персоналом станции в ночь с 14 на 15 июля, так как было зафиксировано резкое увеличение расхода водорода в генераторе, что свидетельствовало о его утечке", - информировал регулятор Бельгии.

На станции начаты работы по поиску и устранению утечки, опасности для персонала объекта и окружающей среды нет. Инцидент не вызвал изменений радиационного фона в районе реактора.