В Бельгии неизвестные пытались взорвать синагогу

В Бельгии в результате взрыва в городе Льеж пострадала синагога.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

По информации, взрыв произошел около 4 часов утра перед зданием синагоги. Полиция расследует произошедшее.

Пострадавших в результате инцидента нет.