Belçikada sinaqoqun qarşısında partlayış olub
Digər ölkələr
09 mart, 2026
12:22
Belçikanın Lyej şəhərində baş verən partlayış nəticəsində sinaqoqa ziyan dəyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail KİV məlumat yayıb.
Bildirilib ki, partlayış səhər saat 4 radələrində sinaqoq binasının qarşısında baş verib. Polis hadisəni araşdırır.
İnsident nəticəsində xəsarət alan yoxdur.
