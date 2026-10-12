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    В Бельгии массовая забастовка нарушила работу транспорта и школ

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 14:19
    В Бельгии массовая забастовка нарушила работу транспорта и школ

    В Бельгии общенациональная забастовка работников государственного сектора против планируемого сокращения бюджетных расходов привела к перебоям в работе общественного транспорта, железнодорожного сообщения, школ и государственного телерадиовещания.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Забастовка проходит второй день на фоне затянувшихся переговоров по согласованию федерального бюджета и растущего политического давления на премьер-министра Барта Де Вевера.

    В минувшие выходные канцелярия премьер-министра сообщила, что партии правящей коалиции не смогли достичь соглашения по новому бюджету. В результате Де Вевер отменил запланированное на вторник выступление перед парламентом.

    Ранее премьер заявил о необходимости принятия жестких бюджетных мер для предотвращения дальнейшего роста государственного долга и расходов на его обслуживание.

    По данным бельгийских медиа, согласование бюджета может затянуться до конца октября или начала ноября, что, как отмечают издания, создает риск усиления разногласий внутри правящей коалиции.

    Напомним, что 9 октября в Брюсселе прошли массовые протесты против бюджетной политики правительства, завершившиеся столкновениями части демонстрантов с полицией.

    Массовая забастовка Бельгия
    Belçikada kütləvi tətil nəqliyyat və məktəblərin işini pozub
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