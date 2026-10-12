İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Belçikada kütləvi tətil nəqliyyat və məktəblərin işini pozub

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2026
    • 14:32
    Belçikada kütləvi tətil nəqliyyat və məktəblərin işini pozub

    Belçikada dövlət sektoru işçilərinin büdcə xərclərinin planlaşdırılan ixtisarına qarşı ümummilli tətili ictimai nəqliyyatın, dəmiryolu əlaqəsinin, məktəblərin və dövlət teleradio yayımının işində fasilələrə səbəb olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    Tətil federal büdcənin razılaşdırılması üzrə uzanan danışıqlar və baş nazir Bart De Veverə qarşı artan siyasi təzyiq fonunda ikinci gündür ki, davam edir.

    Ötən həftəsonu Baş nazirin ofisindən bildirilib ki, hakim koalisiyaya daxil olan partiyalar yeni büdcə ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Nəticədə De Vever çərşənbə axşamı parlament qarşısında planlaşdırılan çıxışını ləğv edib.

    Daha əvvəl Baş nazir dövlət borcunun və ona xidmət xərclərinin daha da artmasının qarşısını almaq üçün sərt büdcə tədbirlərinin qəbul edilməsinin zəruriliyini bəyan etmişdi.

    Belçika mediasının məlumatına görə, büdcənin razılaşdırılması oktyabrın sonu və ya noyabrın əvvəlinə qədər uzana bilər, bu da nəşrlərin qeyd etdiyi kimi, hakim koalisiya daxilində fikir ayrılıqlarının güclənməsi riskini yaradır.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 9-da Brüsseldə hökumətin büdcə siyasətinə qarşı nümayişçilərin bir hissəsinin polislə toqquşması ilə başa çatan kütləvi etiraz aksiyaları keçirilib.

    Ümummilli tətil Belçika
    В Бельгии массовая забастовка нарушила работу транспорта и школ
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    04:52
    Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib
    Digər ölkələr
    04:10
    "Reuters" ABŞ-nin Rusiya ilə dizel üzrə sövdələşməni Ukraynaya necə əsaslandırdığını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:44
    Maykl Cordana məxsus forma hərracda rekord məbləğə satılıb
    Komanda
    03:08
    Şimali Koreya taktiki ballistik raketi sınaqdan keçirib
    Digər ölkələr
    02:36
    Tramp hesab edir ki, Putin Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə etməyi Zelenskidən daha çox istəyir
    Digər ölkələr
    02:15
    Azərbaycan BMT-də ənənəvi enerji olmadan qısa müddətdə inkişafın mümkünsüzlüyünü vurğulayıb
    Xarici siyasət
    01:43
    Venesuela aclığa son qoymaq üçün plan hazırlayıb
    Digər ölkələr
    01:09
    Mask ABŞ-də seçkilər ərəfəsində respublikaçıların ən böyük donoru olub
    Digər ölkələr
    00:41
    Parisin təkcə bir regionunda etirazlar zamanı dəyən ziyan 8,5 milyon avroya çatıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti