В Беларуси заявили о расширении производства новой вакцины от рака

Наращивание объемов производства вакцины против рака началось в Белоруссии.

Наращивание объемов производства вакцины против рака началось в Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"В Белоруссии начинается масштабизация производства так называемой вакцины против рака. Во время исследований она показала лучшие в мире результаты лечения пациентов с высокозлокачественными опухолями с метастазами", - говорится в сообщении.

Ранее Минздрав сообщал о противоопухолевой вакцине "Еленаген", которая является совместной разработкой с американской компанией, а также о том, что налажено ее производство в лабораторных условиях - 40 флаконов в неделю. По словам, заместителя директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Сергея Красного уже со следующей недели в Беларуси начинается процесс масштабизации производства, при этом в планах выйти на производство 1 тыс. флаконов в неделю, что покроет потребность всей страны и для лечения пациентов, и для широкомасштабных научных исследований. В дальнейшем может быть еще более широкий выпуск.

Как отмечали белорусские специалисты, новый препарат имеет универсальный механизм действия, влияет на различные виды опухолей. Самый ярко выраженный эффект получился при химиорезистентном раке яичников. Кроме того, белорусские онкологи ожидают, что препарат будет эффективен и при ряде других хронических заболеваний.