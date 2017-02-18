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    В Бельгии поезд сошел с рельсов

    В результате происшествия железнодорожное движение на разных направлениях приостановлено

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Поезд сошел с рельсов в Бельгии, около 20 человек получили ранения, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Инцидент произошел в субботу в 13.34 в центральной части Бельгии. Как сообщил оператор железных дорог Бельгии компания Infrabel, "поезд сошел с рельсов и упал на бок на выезде с вокзала Лювена".

    Состав направлялся в коммуну Де-Панне на границе с Францией. Сообщается, что состояние пострадавших пока неизвестно.

    В результате происшествия железнодорожное движение на разных направлениях приостановлено. Причины инцидента пока неизвестны.

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