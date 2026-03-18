Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Бейруте в результате израильских ударов погибли 12 человек

    • 18 марта, 2026
    • 12:50
    В Бейруте в результате израильских ударов погибли 12 человек

    В результате израильских ударов по центру Бейрута (Ливан) погибли по меньшей мере 12 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

    Помимо этого, ранения получил 41 человек.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам, в том числе по Тегерану. Затем Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал Израиль и объявил о масштабной ответной операции. Удары также были нанесены по объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    İsrailin zərbələri nəticəsində Beyrutda 12 nəfər ölüb
    Israeli strikes hit central Beirut, killing at least 12
