В Бейруте в результате израильских ударов погибли 12 человек
Другие страны
18 марта, 2026
- 12:50
В результате израильских ударов по центру Бейрута (Ливан) погибли по меньшей мере 12 человек.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.
Помимо этого, ранения получил 41 человек.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам, в том числе по Тегерану. Затем Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал Израиль и объявил о масштабной ответной операции. Удары также были нанесены по объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
