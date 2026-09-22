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    Число жертв пожара в ТЦ в Башкортостане увеличилось до четырех - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 16:46
    Число жертв пожара в ТЦ в Башкортостане увеличилось до четырех - ОБНОВЛЕНО

    В башкирском городе Стерлитамаке (РФ) при пожаре в торговом комплексе "Солнечный" погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

    "Объявлена локализация пожара на площади 2100 кв. м. По уточненным данным, пострадали восемь человек, из которых четверо погибших и четверо госпитализированы", - говорится в сообщении.

    Возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания на улице Коммунистической. Спасатели эвакуировали из здания 17 человек, в том числе одного ребенка.

    Согласно последней информации, МЧС России объявило о ликвидации открытого горения. В ликвидации пожара участвуют 47 человек и 16 единиц техники. Работу спасателей осложняют сложная планировка и конструктивные особенности здания, а также высокая пожарная нагрузка, способствующая распространению огня и дыма.

    В Стерлитамаке Башкортостана (Россия) при пожаре в торговом центре "Солнечный" погибли три человека, еще двое получили травмы.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, пожар произошел на втором этаже торгового центра.

    По данным МЧС, причина возгорания пока неизвестна.

    Из здания эвакуированы 17 человек, в том числе один ребенок. Двое пострадавших госпитализированы. Детей среди пострадавших нет.

    На месте работают экстренные службы. Тушение пожара продолжается.

    Пожар (возгорание) Торговый центр Башкортостан
    Başqırdıstanda ticarət mərkəzində yanğın qurbanlarının sayı 4-ə çatıb - YENİLƏNİB
    Three killed in shopping center fire in Russia's Bashkortostan

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