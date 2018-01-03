В Бангладеш вертолет совершил жесткую посадку, есть раненые

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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Вертолет Ми-6 ВВС Бангладеш совершил жесткую посадку на востоке страны, по меньшей мере четыре человека, в том числе пилот и иностранные граждане, получили ранения, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел сегодня утром на территории пограничного гарнизона недалеко от населенного пункта Сримангал. Как заявил представитель вооруженных сил страны Ризол Карим, вертолет совершил аварийную посадку недалеко от взлетно-посадочной площадки.

"Все четыре человека, которые были на борту вертолета, находятся в безопасности", — отметил он.

Как сообщает газета Dhaka Tribune, на борту воздушного судна во время инцидента находились 15 человек, в том числе представители вооруженных сил Кувейта, прибывшие в страну с визитом. По данным издания, двое высокопоставленных представителей делегации из Кувейта получили ранения и были госпитализированы в местную больницу.