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    В Бангладеш число жертв теракта выросло до трех человек - ОБНОВЛЕНО

    Среди раненых несколько представителей полиции

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека стали жертвами теракта у населенного пункта Шолакия в Бангладеш.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник местной полиции Абу Сайем.

    "Число жертв увеличилось до трех - скончались еще один полицейский и женщина", - заявил Сайем изданию Daily Star. По его словам, ранения получили 13 человек. Также он сообщил, что один злоумышленник задержан.


    ***08:59

    По меньшей мере пять человек получили ранения в четверг в Бангладеш в результате взрыва перед входом на место для праздничной молитвы мусульман. 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

    Инцидент произошел в 117 километрах от столицы Дакки у населенного пункта Шолакия, известного своей открытой площадкой для тысяч мусульман, которые собирались в четверг на молитву Ид Намаз.

    Среди раненых несколько представителей полиции, ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.

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