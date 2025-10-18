В Бангладеш из-за пожара в столичном аэропорту приостановлены полеты

Крупный пожар, который вспыхнул в аэропорту Хазрат Шахджалал в Дакке (Бангладеш) в субботу днем, вынудил власти приостановить полеты.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел около 14.30, загорелся грузовой терминал аэропорта, где хранятся импортные товары.

Сейчас пожар взят под контроль совместными усилиями управления гражданской авиации Бангладеш, пожарной службы, подразделений ВВС и ВМС страны.