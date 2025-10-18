Banqladeşdə aeroportda yanğın səbəbindən uçuşlar dayandırılıb
Bu gün Dəkkə şəhərindəki (Banqladeş) Həzrət Şahcəlal hava limanında baş vermiş böyük yanğın hakimiyyəti uçuşları dayandırmağa məcbur edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV-lər bildirib.
Hadisə saat 14.30 radələrində baş verib, hava limanında idxal mallarının saxlanıldığı yük terminalı alovlanıb.
Hazırda yanğın nəzarət altına alınıb.
