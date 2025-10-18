Banqladeşdə aeroportda yanğın səbəbindən uçuşlar dayandırılıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2025
    • 16:56
    Bu gün Dəkkə şəhərindəki (Banqladeş) Həzrət Şahcəlal hava limanında baş vermiş böyük yanğın hakimiyyəti uçuşları dayandırmağa məcbur edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV-lər bildirib.

    Hadisə saat 14.30 radələrində baş verib, hava limanında idxal mallarının saxlanıldığı yük terminalı alovlanıb.

    Hazırda yanğın nəzarət altına alınıb.

    Banqladeş hava limanı yanğın
