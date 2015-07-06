В Бангладеш изъято 1,2 тонны взрывчатки

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Полиция изъяла 1,2 тонны взрывчатки в столице Бангладеш Дакке и городе Читтагонг, расположенном на юго-востоке страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по словам представителя местной полиции, всего в ходе нескольких рейдов задержано четверо подозреваемых.

2 июля в Бангладеш был задержан глава местной ячейки террористической организации "Аль-Каида". По данным полиции, экстремисты планировали ответить на арест крупным терактом, однако о наличии связи между "Аль-Каидой" и задержанными за хранение взрывчатки лицами пока не сообщается.