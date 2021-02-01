О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Бангкоке протестующие против переворота в Мьянме столкнулись с полицией

В Бангкоке протестующие против переворота в Мьянме столкнулись с полицией Cотрудники полиции задержали не менее двух человек
Другие страны
1 февраля 2021 г. 16:17
В Бангкоке протестующие против переворота в Мьянме столкнулись с полицией

Столкновение между полицией и группой демонстрантов, протестующих против военного переворота в Мьянме, произошло сегодня в столице Таиланда Бангкоке. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
Как сообщается, протест проходил возле посольства Мьянмы в Бангкоке. Там собрались около 200 человек, среди них были как граждане Мьянмы, так и Таиланда. По меньшей мере два человека были ранены.

По данным оппозиционного объединения юристов iLaw, сотрудники полиции задержали не менее двух человек.

Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) Янгона и ряда муниципальных чиновников бывшей столицы и крупнейшего города страны.
Военные объявили чрезвычайное положение в стране на год и взяли власть в свои руки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Thai police clash with protesters at demonstration against Myanmar coup
Версия на азербайджанском языке Banqkokda Myanmadakı çevrilişə etiraz edənlərlə polis arasında toqquşma olub

Новости партнеров

Другие новости из категории

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
1 февраля 2021 г. 17:08
В США выявили 110,4 тысячи новых случаев COVID-19
В США выявили 110,4 тысячи новых случаев COVID-19
1 февраля 2021 г. 16:53
В Италии ввели первые послабления после общенационального карантина
В Италии ввели первые послабления после общенационального карантина
1 февраля 2021 г. 15:56
В аэропортах Нью-Йорка отменено большинство рейсов в преддверии снежной бури
В аэропортах Нью-Йорка отменено большинство рейсов в преддверии снежной бури
1 февраля 2021 г. 14:41
В Германии выявили 5,6 тысячи новых случаев COVID-19
В Германии выявили 5,6 тысячи новых случаев COVID-19
1 февраля 2021 г. 12:59
Парламент Кыргызыстана одобрил кандидатуру на пост премьера
Парламент Кыргызыстана одобрил кандидатуру на пост премьера
1 февраля 2021 г. 12:03
Байден отозвал предложение Трампа сократить 73 статьи бюджетных расходов
Байден отозвал предложение Трампа сократить 73 статьи бюджетных расходов
1 февраля 2021 г. 11:26
Военные Мьянмы заявили о планах провести выборы и сформировать правительство
Военные Мьянмы заявили о планах провести выборы и сформировать правительство
1 февраля 2021 г. 10:38
Трамп назначил двух главных адвокатов для процесса по делу об импичменте
Трамп назначил двух главных адвокатов для процесса по делу об импичменте
1 февраля 2021 г. 09:31
В Мьянме объявили чрезвычайное положение
В Мьянме объявили чрезвычайное положение
1 февраля 2021 г. 06:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi