В Бангкоке протестующие против переворота в Мьянме столкнулись с полицией

Cотрудники полиции задержали не менее двух человек

Столкновение между полицией и группой демонстрантов, протестующих против военного переворота в Мьянме, произошло сегодня в столице Таиланда Бангкоке. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Как сообщается, протест проходил возле посольства Мьянмы в Бангкоке. Там собрались около 200 человек, среди них были как граждане Мьянмы, так и Таиланда. По меньшей мере два человека были ранены.

По данным оппозиционного объединения юристов iLaw, сотрудники полиции задержали не менее двух человек.

Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.

Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) Янгона и ряда муниципальных чиновников бывшей столицы и крупнейшего города страны.

Военные объявили чрезвычайное положение в стране на год и взяли власть в свои руки.