В БАПОР заявили о гибели 10 тыс. женщин в секторе Газа

Более 10 тыс. женщин погибли в секторе Газа с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года.

Более 10 тыс. женщин погибли в секторе Газа с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в соцсети "Х".

"Конфликт в [секторе] Газа продолжает оставаться войной против женщин. Более 10 тыс. женщин были убиты, еще 19 тыс. получили ранения", - говорится в сообщении.

По информации агентства, "каждый день 37 детей теряют своих матерей". Женщины в секторе Газа, отмечает БАПОР, сталкиваются с ужасными условиями жизни. Кроме того, более 150 тыс. беременных женщин и кормящих матерей имеют ограниченный доступ к воде и предметам гигиены.