На оборонном заводе в Берлине произошел пожар

В Берлине произошел пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl.

В Берлине произошел пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что часть города накрыло ядовитым дымом из-за пожара.

"Речь идет о компании "Diehl Metal Applications", в здании у нее есть собственное гальваническое производство для отделки металлических поверхностей", - пишет B.Z. – Berlin.

По данным портала, в цеху находится серная кислота и цианистая медь. Существует опасность, что в результате пожара образуется чрезвычайно ядовитая синильная кислота.

Отметим, что данное предприятие задействована в процессе производства систем ЗРК IRIS-T.