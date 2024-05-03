На оборонном заводе в Берлине произошел пожар

В Берлине произошел пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Сообщается, что часть города накрыло ядовитым дымом из-за пожара.
"Речь идет о компании "Diehl Metal Applications", в здании у нее есть собственное гальваническое производство для отделки металлических поверхностей", - пишет B.Z. – Berlin.
По данным портала, в цеху находится серная кислота и цианистая медь. Существует опасность, что в результате пожара образуется чрезвычайно ядовитая синильная кислота.
Отметим, что данное предприятие задействована в процессе производства систем ЗРК IRIS-T.