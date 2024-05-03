В Белуджистане при теракте погибли три человека

Минимум три человека убиты, восемь пострадали при взрыве в городе Хуздар в юго-западной провинции Белуджистан, в числе погибших оказался президент местного пресс-клуба.

Минимум три человека убиты, восемь пострадали при взрыве в городе Хуздар в юго-западной провинции Белуджистан, в числе погибших оказался президент местного пресс-клуба.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The News International.

Экстремисты привели в действие дистанционно управляемое взрывное устройство на одной из городских магистралей, в результате теракта был убит президент местного пресс-клуба, журналист Мохаммад Сиддик Менгал. Ранения получили не менее 10 человек, двое из которых скончались в больнице.

По приказу министра внутренних дел Белуджистана Мир Зиаулла Лангау в Хуздаре проводится антитеррористическая операция.

Как сообщил Пакистанский институт исследований конфликтов и безопасности, на Белуджистан и северо-западную провинцию Хайбер-Пахтунхва приходится большая часть терактов, совершенных в Пакистане в апреле. В Белуджистане в прошлом месяце террористы совершили 16 атак. Они привели к гибели 17 жителей и четырех сотрудников сил безопасности, еще свыше 30 человек получили ранения. В Хайбер-Пахтунхве произошли 55 террористических вылазок, в результате которых были убиты 43 человека.