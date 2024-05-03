О нас

Пенсильванский университет запросил дополнительные силы полиции из-за протестов

Пенсильванский университет запросил дополнительные силы полиции из-за протестов Администрация Пенсильванского университета, входящего в "Лигу плюща", обратилась в мэрию Филадельфии с просьбой привлечь дополнительные силы полиции для обеспечения безопасности вуза на фоне пропалестинских акций студентов.
Другие страны
3 мая 2024 г. 16:50
Пенсильванский университет запросил дополнительные силы полиции из-за протестов

Администрация Пенсильванского университета, входящего в "Лигу плюща", обратилась в мэрию Филадельфии с просьбой привлечь дополнительные силы полиции для обеспечения безопасности вуза на фоне пропалестинских акций студентов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

"Протестная активность начала нарастать. <...> Мы связались с властями Филадельфии, чтобы добиться того, чтобы у нас были все необходимые ресурсы для защиты нашего сообщества", - сказал представитель учебного заведения.

Кроме того, он отметил, что офис мэра запросил информацию о протестах в вузе и получит ее в скором времени.

Пресс-секретарь полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил телеканалу, что правоохранительные органы Пенсильвании и университетская администрация ранее заключили соглашение "для эффективного сотрудничества в ситуациях, требующих присутствия полиции".

Обстановка в кампусе университета, по данным CNN, остается напряженной с вечера среды. Протестующие повредили имущество вуза, "несанкционированно запускали в воздух беспилотник", а также выкрикивали лозунги и угрозы в адрес правоохранителей. В четверг между манифестантами и полицией произошли стычки, но никто из участников акций не был задержан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке University of Pennsylvania asks for more police resources due to protests

Другие новости из категории

В Нидерландах задержали мужчину, обманувшего пользователей онлайн-платформы на €27 млн
В Нидерландах задержали мужчину, обманувшего пользователей онлайн-платформы на €27 млн
3 мая 2024 г. 17:53
В Белуджистане при теракте погибли три человека
В Белуджистане при теракте погибли три человека
3 мая 2024 г. 16:56
На оборонном заводе в Берлине произошел пожар
ВидеоНа оборонном заводе в Берлине произошел пожар
3 мая 2024 г. 15:43
ЕС и НАТО распространили заявления с обвинениями России в кибератаках
ЕС и НАТО распространили заявления с обвинениями России в кибератаках
3 мая 2024 г. 15:27
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9
3 мая 2024 г. 15:07
Во Франции полиция разогнала акцию протеста студентов
Во Франции полиция разогнала акцию протеста студентов
3 мая 2024 г. 14:23
Шойгу: За этот год потери украинской стороны превысили 111 тысяч человек
Шойгу: За этот год потери украинской стороны превысили 111 тысяч человек
3 мая 2024 г. 14:14
МИД Германии вызвал и.о. посла РФ в связи с предполагаемой хакерской атакой
МИД Германии вызвал и.о. посла РФ в связи с предполагаемой хакерской атакой
3 мая 2024 г. 14:12
В БАПОР заявили о гибели 10 тыс. женщин в секторе Газа
В БАПОР заявили о гибели 10 тыс. женщин в секторе Газа
3 мая 2024 г. 13:45
Италия в июне объявит о новом пакете помощи для Украины
Италия в июне объявит о новом пакете помощи для Украины
3 мая 2024 г. 13:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi