Пенсильванский университет запросил дополнительные силы полиции из-за протестов

Администрация Пенсильванского университета, входящего в "Лигу плюща", обратилась в мэрию Филадельфии с просьбой привлечь дополнительные силы полиции для обеспечения безопасности вуза на фоне пропалестинских акций студентов.

Администрация Пенсильванского университета, входящего в "Лигу плюща", обратилась в мэрию Филадельфии с просьбой привлечь дополнительные силы полиции для обеспечения безопасности вуза на фоне пропалестинских акций студентов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

"Протестная активность начала нарастать. <...> Мы связались с властями Филадельфии, чтобы добиться того, чтобы у нас были все необходимые ресурсы для защиты нашего сообщества", - сказал представитель учебного заведения.

Кроме того, он отметил, что офис мэра запросил информацию о протестах в вузе и получит ее в скором времени.

Пресс-секретарь полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил телеканалу, что правоохранительные органы Пенсильвании и университетская администрация ранее заключили соглашение "для эффективного сотрудничества в ситуациях, требующих присутствия полиции".

Обстановка в кампусе университета, по данным CNN, остается напряженной с вечера среды. Протестующие повредили имущество вуза, "несанкционированно запускали в воздух беспилотник", а также выкрикивали лозунги и угрозы в адрес правоохранителей. В четверг между манифестантами и полицией произошли стычки, но никто из участников акций не был задержан.