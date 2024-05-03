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Во Франции полиция разогнала акцию протеста студентов

Во Франции полиция разогнала акцию протеста студентов Полиция в Лионе разогнала студенческий протест в поддержку Палестины.
Другие страны
3 мая 2024 г. 14:23
Во Франции полиция разогнала акцию протеста студентов

Полиция в Лионе разогнала студенческий протест в поддержку Палестины.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Акции проходят также в таких городах, как Ментон, Сент-Этьен, Париж и Реймс.

Накануне вечером студенты Института политических исследований в Лионе заблокировали вход в учебное заведение. В акции принимали участие около ста студентов.

Акция протеста прошла в Лилле на севере страны. Поскольку администрация Института политических исследований города решила закрыть учебное заведение, студенты устроили протест около Школы журналистики Лилля, находящейся неподалеку.

В пятницу вечером администрация Института политических исследований в Париже сообщила, что учебное заведение не откроется на фоне студенческих протестов.

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Версия на азербайджанском языке Fransada polis tələbələrin etiraz aksiyasını dağıdıb
Версия на английском языке Police disperse student protest in France

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