Во Франции полиция разогнала акцию протеста студентов

Полиция в Лионе разогнала студенческий протест в поддержку Палестины.

Полиция в Лионе разогнала студенческий протест в поддержку Палестины.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Акции проходят также в таких городах, как Ментон, Сент-Этьен, Париж и Реймс.

Накануне вечером студенты Института политических исследований в Лионе заблокировали вход в учебное заведение. В акции принимали участие около ста студентов.

Акция протеста прошла в Лилле на севере страны. Поскольку администрация Института политических исследований города решила закрыть учебное заведение, студенты устроили протест около Школы журналистики Лилля, находящейся неподалеку.

В пятницу вечером администрация Института политических исследований в Париже сообщила, что учебное заведение не откроется на фоне студенческих протестов.