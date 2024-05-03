Италия в июне объявит о новом пакете помощи для Украины

Италия намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине перед саммитом "Большой семерки" (G7), который пройдет 13-15 июня.

Италия намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине перед саммитом "Большой семерки" (G7), который пройдет 13-15 июня.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

По словам источников издания, девятый пакет помощи от Италии будет содержать SAMP/T (предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений - ред.), эффективную систему ПВО.

Отмечается, что у Италии есть пять таких систем, и она намерена передать Украине систему, которая временно была передана Словакии. Остальные системы будут задействованы во время саммита G7, который пройдет в Борго-Эгнация (Апулия).