ЕС и НАТО распространили заявления с обвинениями России в кибератаках

Евросоюз и НАТО распространили заявления об осуществляемой Россией "вредоносной деятельности" против Германии и Чехии в киберпространстве.

Евросоюз и НАТО распространили заявления об осуществляемой Россией "вредоносной деятельности" против Германии и Чехии в киберпространстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявление от имени ЕС распространил глава внешнеполитической службы Жозеп Боррель, от имени НАТО - Североатлантический совет.

В текстах документов говорится о том, что ЕС и НАТО "строго осуждают вредоносную кампанию кибератак против Германии и Чехии". Эти кибератаки осуществлены некой структурой, получившей наименование APT28 (Advanced Persistent Threat Actor 28), которую "контролирует Россия", доказательств чему не приводится.

"Сегодня Германия публично объявила, что в результате кибератаки была нарушена безопасность аккаунтов электронной почты руководства Социал-демократической партии Германии. Одновременно Чехия объявила, что ее государственные институты стали целью этой кампании кибератак", - сказано в заявлениях ЕС и НАТО. В них подчеркивается, что евро-атлантические структуры используют "весь спектр ответных мер, чтобы предотвратить, ограничить и ответить на эти кибератаки".

В заявлении ЕС также содержится утверждение, что ранее аналогичным кибератакам подверглись государственные структуры и агентства в Польше, странах Прибалтики, Словакии и Швеции.