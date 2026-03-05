Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 05 марта, 2026
    • 13:10
    В Бахрейне заявили об уничтожении ПВО 75 иранских ракет и 123 БПЛА

    Системы ПВО Бахрейна с начала операции США и Израиля (28 февраля) уничтожили 75 иранских ракет и 123 беспилотника.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении главного командования сил обороны королевства.

    "Системы ПВО сил обороны Бахрейна... уничтожили 75 ракет и 123 беспилотника", - сказано в сообщении ведомства.

