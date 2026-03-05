Bəhreynin HHM sistemləri İrana məxsus 75 raket və 123 PUA-nı məhv edib
Digər ölkələr
- 05 mart, 2026
- 13:17
Bəhreynin Hava Hücumundan Müdafiə (HHM) sistemləri ABŞ və İsrailin əməliyyata başlamasından (28 fevral) bəri İranın 75 raket və 123 pilotsuz uçuş aparatını (PUA) məhv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə krallığın müdafiə qüvvələrinin baş komandanlığının məlumatında deyilir.
"Bəhreynin müdafiə qüvvələrinin HHM sistemləri 75 raket və 123 pilotsuz uçuş aparatını məhv edib", - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
13:31
Con Hili Kiprə gedibDigər ölkələr
13:30
İsrail ordusu İranın raket anbarlarını məhv etdiyini açıqlayıb – YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:28
Foto
Azərbaycanın ƏTİT-ə üzvlük prosesinin tamamlanması müzakirə edilibASK
13:27
Foto
İranın dron hücumundan sonra Naxçıvan aeroportundan - FOTOREPORTAJDaxili siyasət
13:24
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: İranın hücum aktları cavabsız qalmayacaqHərbi
13:17
Bəhreynin HHM sistemləri İrana məxsus 75 raket və 123 PUA-nı məhv edibDigər ölkələr
13:16
Türkiyə MN: PJAK-ın İrandakı fəaliyyətini yaxından izləyirikRegion
13:15
Vasif Qafarov: Özəl məktəblərdə çalışan müəllimlər də sertifikasiyadan keçməlidirMilli Məclis
13:12
Foto