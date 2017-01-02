В Бахрейне из тюрьмы сбежали 10 осужденных за терроризм

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Десять заключенных, осужденных за участие в террористической деятельности, совершили побег из центральной тюрьмы "Джу" в столице Бахрейна Манаме.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении МВД королевства.

По меньшей мере пять боевиков совершили нападение на тюрьму "Джу" около 05:30 по местному времени. В стычке с нападавшими погиб сотрудник полиции, еще один получил ранения средней тяжести.

В результате инцидента из исправительного учреждения удалось сбежать десяти заключенным, отбывавшим пожизненный срок по обвинению в террористической деятельности на территории Бахрейна.

По поручению главы МВД королевства Рашида бен Абдаллы бен Ахмеда Аль Халифы создан комитет по расследованию обстоятельств происшествия.