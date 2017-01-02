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    В Бахрейне из тюрьмы сбежали 10 осужденных за терроризм

    По поручению главы МВД королевства создан комитет по расследованию обстоятельств происшествия

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Десять заключенных, осужденных за участие в террористической деятельности, совершили побег из центральной тюрьмы "Джу" в столице Бахрейна Манаме.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении МВД королевства.

    По меньшей мере пять боевиков совершили нападение на тюрьму "Джу" около 05:30 по местному времени. В стычке с нападавшими погиб сотрудник полиции, еще один получил ранения средней тяжести.

    В результате инцидента из исправительного учреждения удалось сбежать десяти заключенным, отбывавшим пожизненный срок по обвинению в террористической деятельности на территории Бахрейна.

    По поручению главы МВД королевства Рашида бен Абдаллы бен Ахмеда Аль Халифы создан комитет по расследованию обстоятельств происшествия.

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