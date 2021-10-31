О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Багдаде упали три ракеты

В Багдаде упали три ракеты По меньшей мере три ракетных снаряда были запущены в воскресенье утром по Багдаду.
Другие страны
31 октября 2021 г. 11:44
В Багдаде упали три ракеты

По меньшей мере три ракетных снаряда были запущены в воскресенье утром по Багдаду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иракский новостной портал Shafaq News.

По его данным, ракеты упали в районе Аль-Мансур, расположенном в западной части города. Как указал представитель управления безопасности Багдада, пострадавших в результате обстрела нет. Незначительный ущерб причинен нескольким автомобилям и нежилому помещению в районе Аль-Мансур.

Как считают в управлении безопасности, целью экстремистов, осуществивших запуск снарядов, была "зеленая зона" в центре Багдада, где находятся иностранные посольства и здания правительственных учреждений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
28 октября 2021 г. 14:12
В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:24
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
27 октября 2021 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi