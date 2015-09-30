В Багдаде начал работать центр по борьбе с ИГ

Баку. 30 cентября. REPORT.AZ/ Центр по борьбе с боевиками "Исламского государства" (ИГ) в Багдаде уже координирует работу сирийских летчиков, которые на российских самолетах принимают участие в нанесении согласованных авиаударов по ИГ.

Как сообщает Report со ссылкой на Deuche Welle, об этом заявил координатор Управления генеральных инспекторов минобороны Юрий Якубов. По его словам, информцентр работает в тестовом режиме с использованием снимков из космоса, радиоперехватов и данных, полученных с разведчиков-беспилотников.

Со стороны российских Вооруженных сил в центре работает представитель Генштаба РФ в звании генерала, сообщил Якубов. Он добавил, что информация об ударах также сообщается американским представителям в Багдаде.

26 сентября сообщалось, что Россия, Сирия, Ирак и Иран договорились о создании в Багдаде информационного центра для организации борьбы с ИГ. По данным СМИ, руководить центром первые три месяца будет иракская сторона. Позднее российский президент Владимир Путин подтвердил создание координационной структуры, заявив, что уведомил об этом лидеров ряда стран, в том числе США.