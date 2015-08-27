В Австрии найден грузовик с телами 50 мигрантов

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Австрии найден грузовик с телами не менее 50 мигрантов, сообщает Report cо ссылкой на агентство Reuters.
Австрийская газета Krone пишет, что десятки человек задохнулись в прицепе грузовика.
В полиции Австрии подтвердили, что такой инцидент произошел на участке трассы между населенными пунктами Нойзидль и Парндорф.
"К сожалению, было обнаружено много мертвых тел", - отметили в полиции, однако не назвав их точного числа.
Десятки тысяч беженцев из-за кризиса на Ближнем Востоке и Африке хлынули в Европу. Страны ЕС пытаются найти выход из сложившегося кризиса с мигрантами.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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