В Австрии найден грузовик с телами 50 мигрантов

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Австрии найден грузовик с телами не менее 50 мигрантов, сообщает Report cо ссылкой на агентство Reuters.

Австрийская газета Krone пишет, что десятки человек задохнулись в прицепе грузовика.

В полиции Австрии подтвердили, что такой инцидент произошел на участке трассы между населенными пунктами Нойзидль и Парндорф.

"К сожалению, было обнаружено много мертвых тел", - отметили в полиции, однако не назвав их точного числа.

Десятки тысяч беженцев из-за кризиса на Ближнем Востоке и Африке хлынули в Европу. Страны ЕС пытаются найти выход из сложившегося кризиса с мигрантами.