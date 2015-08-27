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    В Австрии найден грузовик с телами 50 мигрантов

    Австрийская газета Krone: Десятки человек задохнулись в прицепе грузовика

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Австрии найден грузовик с телами не менее 50 мигрантов, сообщает Report cо ссылкой на агентство Reuters.

    Австрийская газета Krone пишет, что десятки человек задохнулись в прицепе грузовика. 

    В полиции Австрии подтвердили, что такой инцидент произошел на участке трассы между населенными пунктами Нойзидль и Парндорф.

    "К сожалению, было обнаружено много мертвых тел", - отметили в полиции, однако не назвав их точного числа. 

    Десятки тысяч  беженцев из-за кризиса на Ближнем Востоке и Африке хлынули в Европу. Страны ЕС пытаются найти выход из сложившегося кризиса с мигрантами. 

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