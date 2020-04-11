В Австрии число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 337 человек

Число скончавшихся от коронавируса в Австрии за сутки возросло с 319 до 337, заболели 13,2 тысячи. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

К настоящему моменту от инфекции скончались 337 человек, больше всего в Штирии (73), Вене (72) и Тироле (62).

Всего на данный момент в республике провели 140 975 тестов на коронавирус. По последним данным, 13 561 тест на коронавирус дал положительный результат (плюс 290 за сутки).

Ранее министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер заявил, что рост числа новых зараженных коронавирусом в Австрии продолжается замедляться, на протяжении десяти дней фиксируются однозначные цифры.

Правительство Австрии в понедельник представило план пошаговой отмены ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В частности, с 14 апреля планируется возобновление работы мелких магазинов площадью до 400 квадратных метров, с 1 мая - всех остальных, торговых центров и парикмахерских. Ограничения на передвижение сохраняются до 1 мая. Работа гостиниц и ресторанов в республике может возобновиться не раньше середины мая, а мероприятия останутся под запретом до конца июня.

После оглашения сроков возобновления нормальной жизни канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что при необходимости и в случае ухудшения ситуации правительство может "сорвать стоп-кран".