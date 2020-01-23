В Австралии разбился пропавший пожарный самолет - ОБНОВЛЕНО

Аварийно-спасательная служба Австралии подтвердила, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным издания Sydney Morning Herald, обломки военно-транспортного самолета C-130 Hercules были обнаружены недалеко от города Кума на юге штата.

Как добавил комиссар сельской пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейн Фицсиммонс, причина аварии пока неизвестна.

Напомним, что сегодня местная пожарная служба сообщила о потери связи с большим авиатанкером, который работал в районе Сноуи Монаро.

08:30

Австралийские власти потеряли связь с самолетом, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в сообщении Сельской пожарной службы штата в Twitter.

"Сельская пожарная служба (штата) Новый Южный Уэльс расследует сообщения о серьезным инциденте с самолетом в южной части Нового Южного Уэльса в полдень. Связь была потеряна с большим авиатанкером, который работал в районе Сноуи Монаро", - сообщила пожарная служба.

В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более 2 тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно