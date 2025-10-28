Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Австралии из-за взрыва в шахте погибли два человека

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 02:56
    В Австралии из-за взрыва в шахте погибли два человека

    Один мужчина и одна женщина погибли в результате взрыва в шахте в штате Новый Южный Уэльс.

    Как передает Report, об этом сообщила полиция штата.

    "Этим утром два человека погибли в результате взрыва в подземной шахте в районе Фар-Уэст", - заявила пресс-служба полиции.

    Уточняется, что одна пострадавшая доставлена в больницу в шоковом состоянии.

    На месте работают экстренные службы.

    взрыв Австралия шахта погибшие

