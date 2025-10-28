В Австралии из-за взрыва в шахте погибли два человека
Один мужчина и одна женщина погибли в результате взрыва в шахте в штате Новый Южный Уэльс.
Как передает Report, об этом сообщила полиция штата.
"Этим утром два человека погибли в результате взрыва в подземной шахте в районе Фар-Уэст", - заявила пресс-служба полиции.
Уточняется, что одна пострадавшая доставлена в больницу в шоковом состоянии.
На месте работают экстренные службы.
