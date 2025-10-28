İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 28 oktyabr, 2025
    • 03:47
    Avstraliyada mədəndə partlayış olub, iki nəfər ölüb

    Yeni Cənubi Uels ştatında yerləşən mədəndə baş vermiş partlayış nəticəsində bir kişi və bir qadın həlak olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ştat polisindən bildirilib.

    "Bu səhər Far-Uest bölgəsindəki yeraltı mədəndə baş vermiş partlayış nəticəsində iki nəfər həyatını itirib", – deyə polis idarəsinin mətbuat xidməti açıqlama verib.

    Qeyd olunub ki, xəsarət alanlardan biri şok vəziyyətində xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hadisə yerində təcili yardım xidmətləri fəaliyyət göstərir.

    В Австралии из-за взрыва в шахте погибли два человека

