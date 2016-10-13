В Австралии двум подросткам предъявлены обвинения в подготовке теракта

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Bласти Австралии предъявили обвинения двум 16-летним подросткам в планировании теракта, на который их могла сподвигнуть террористическая организация "Исламское государство".

Как передает Report, oб этом сообщает агентство Франс Пресс.

Подростки были задержаны накануне в пригороде Сиднея. По данным полиции, у них был найдены два ножа. Полиция не уточняет, где именно подростки собирались совершить задуманное.

"Мы действительно предотвратили то, что по нашим данным, было бы атакой", — заявила представитель местной полиции Катрин Берн (Catherine Burn).

Полиция Австралии заявила, что подростки были известны властям еще до задержания. По данным местных СМИ, отец одного из задержанных был осужден по преступлениям, связанным с терроризмом.