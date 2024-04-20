В Астане 26 апреля пройдет совещание министров обороны стран ШОС

Совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Астане 26 апреля.

Совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Астане 26 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

"Ожидается прибытие глав оборонных ведомств государств - членов ШОС, ее генерального секретаря, директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры организации и министра обороны Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Мероприятие организовано в рамках председательства Казахстана в ШОС.