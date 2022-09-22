В Аргентине произошел взрыв на НПЗ, есть погибшие

Три человека погибли в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Неукен в четверг.
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"К настоящему моменту подтверждена гибель трех людей. Взорвался один из основных резервуаров с сырой нефтью", - сказал он в эфире радиостанции "Лусинко".
По словам мэра, сейчас на месте работают пожарные, возгорание пока не удалось взять под контроль. "Сейчас они пытаются не допустить распространения огня на другие резервуары", - добавил Суарес.
НПЗ принадлежит компании New American Oil.