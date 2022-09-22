В Аргентине произошел взрыв на НПЗ, есть погибшие

Три человека погибли в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Неукен в четверг.

Три человека погибли в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Неукен в четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мэр города Пласа-Уинкуль Густаво Суарес.

"К настоящему моменту подтверждена гибель трех людей. Взорвался один из основных резервуаров с сырой нефтью", - сказал он в эфире радиостанции "Лусинко".

По словам мэра, сейчас на месте работают пожарные, возгорание пока не удалось взять под контроль. "Сейчас они пытаются не допустить распространения огня на другие резервуары", - добавил Суарес.

НПЗ принадлежит компании New American Oil.