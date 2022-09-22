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В Аргентине произошел взрыв на НПЗ, есть погибшие

В Аргентине произошел взрыв на НПЗ, есть погибшие Три человека погибли в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Неукен в четверг.
Другие страны
22 сентября 2022 г. 20:58
В Аргентине произошел взрыв на НПЗ, есть погибшие

Три человека погибли в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Неукен в четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мэр города Пласа-Уинкуль Густаво Суарес.

"К настоящему моменту подтверждена гибель трех людей. Взорвался один из основных резервуаров с сырой нефтью", - сказал он в эфире радиостанции "Лусинко".

По словам мэра, сейчас на месте работают пожарные, возгорание пока не удалось взять под контроль. "Сейчас они пытаются не допустить распространения огня на другие резервуары", - добавил Суарес.

НПЗ принадлежит компании New American Oil.

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Версия на азербайджанском языке Argentinada neft emalı zavodunda partlayış olub, ölənlər var

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