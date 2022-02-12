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В Англии подтвердили первый случай смерти от лихорадки Ласса

В Англии подтвердили первый случай смерти от лихорадки Ласса В Англии зарегистрирован первый случай летального исхода от лихорадки Ласса.
Другие страны
12 февраля 2022 г. 06:28
В Англии подтвердили первый случай смерти от лихорадки Ласса

В Англии зарегистрирован первый случай летального исхода от лихорадки Ласса.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, это подтвердило Агентство по безопасности здравоохранения страны.

"Мы связываемся с лицами, имевшими тесный контакт с заболевшими до подтверждения их инфекции, для предоставления соответствующей оценки, поддержки и рекомендаций. Риск для населения остается очень низким", - сообщили в ведомстве.

Представитель отделения Национальной службы здравоохранения графства Бедфордшир выразил соболезнования семье и близким умершего.

В настоявшее время на территории королевства было зафиксировано три случая заболевания.

Лихорадка Ласса - острое вирусное заболевание, характеризующиеся в случае развития тяжелым течением, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы. Порой лихорадка протекает бессимптомно, реже встречаются случаи, при которых вирус поражает несколько внутренних органов.

Ласса является эндемическим заболеванием в Нигерии, вирус переносят грызуны. Ранние симптомы включают в себя лихорадку, головную боль, боль в животе, диарею и боль в горле, в тяжелых случаях наблюдаются наружные кровотечения из естественных отверстий.

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