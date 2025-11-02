В Англии несколько человек ранены при нападении с ножом в поезде
Другие страны
- 02 ноября, 2025
- 01:42
Несколько человек пострадали в результате инцидента с применением холодного оружия в поезде в Англии.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном полицией графства Кембриджшир.
"Мы получили звонок в 19:39 с сообщением о том, что несколько человек были ранены в результате нападения с ножом в поезде. Вооруженные сотрудники полиции прибыли на место, и поезд остановили на станции Хантингдон, где двое мужчин были задержаны. Несколько человек доставлены в больницу", - сообщили в правоохранительных органах.
По данным железнодорожной компании Thameslink, станция Хантингдон закрыта, движение поездов в обе стороны остановлено.
Подробности инцидента пока неизвестны.
