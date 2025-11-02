Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Англии несколько человек ранены при нападении с ножом в поезде

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 01:42
    В Англии несколько человек ранены при нападении с ножом в поезде

    Несколько человек пострадали в результате инцидента с применением холодного оружия в поезде в Англии.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном полицией графства Кембриджшир.

    "Мы получили звонок в 19:39 с сообщением о том, что несколько человек были ранены в результате нападения с ножом в поезде. Вооруженные сотрудники полиции прибыли на место, и поезд остановили на станции Хантингдон, где двое мужчин были задержаны. Несколько человек доставлены в больницу", - сообщили в правоохранительных органах.

    По данным железнодорожной компании Thameslink, станция Хантингдон закрыта, движение поездов в обе стороны остановлено.

    Подробности инцидента пока неизвестны.

    Англия нападение пострадавшие
    İngiltərədə qatarda bıçaqlı hücum nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb

    Последние новости

    02:26

    На Камчатке за сутки зафиксировали четыре афтершока

    Другие страны
    01:42

    В Англии несколько человек ранены при нападении с ножом в поезде

    Другие страны
    01:17

    Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином позволит обеспечить вечный мир

    Другие страны
    00:58

    В Турции иностранные туристы пострадали при столкновении джипов для сафари

    Другие страны
    00:23

    Двум из пяти задержанных по делу об ограблении Лувра предъявлены обвинения

    Другие страны
    00:04

    В Музее каменной летописи представлен спектакль пантомимы "Тайна воды"

    Искусство
    23:51
    Фото

    В Музее каменной летописи открылись выставки в рамках фестиваля Art Weekend

    Kультурная политика
    23:30

    Россия ввела санкции против нового премьера Украины

    В регионе
    23:13

    Глава МИД ФРГ объявил о смягчении ограничений на поездки в Израиль

    Другие страны
    Лента новостей