İngiltərədə qatarda bıçaqlı hücum nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 02 noyabr, 2025
- 02:11
İngiltərədə qatarda bıçaqda istifadə etməklə bağlı baş verən insident nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Kembricşir polisinin yaydığı məlumatda deyilir.
"Saat 19:39-da bizə zəng edilərək qatarda bıçaqlı hücum nəticəsində bir neçə nəfərin xəsarət alması barədə məlumat verilib. Hadisə yerinə silahlı polis əməkdaşları gəlib və qatar Huntinqdon stansiyasında dayanıb, orada iki nəfər saxlanılıb. Bir neçə nəfər xəstəxanaya çatdırılıb", - hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələri bildiriblər.
"Thameslink"in məlumatına görə, Huntinqdon stansiyası bağlanıb, hər iki istiqamətdə qatarların hərəkəti dayandırılıb. Hadisənin təfərrüatları hazırda məlum deyil.
