İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    İngiltərədə qatarda bıçaqlı hücum nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2025
    • 02:11
    İngiltərədə qatarda bıçaqlı hücum nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb

    İngiltərədə qatarda bıçaqda istifadə etməklə bağlı baş verən insident nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Kembricşir polisinin yaydığı məlumatda deyilir.

    "Saat 19:39-da bizə zəng edilərək qatarda bıçaqlı hücum nəticəsində bir neçə nəfərin xəsarət alması barədə məlumat verilib. Hadisə yerinə silahlı polis əməkdaşları gəlib və qatar Huntinqdon stansiyasında dayanıb, orada iki nəfər saxlanılıb. Bir neçə nəfər xəstəxanaya çatdırılıb", - hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələri bildiriblər.

    "Thameslink"in məlumatına görə, Huntinqdon stansiyası bağlanıb, hər iki istiqamətdə qatarların hərəkəti dayandırılıb. Hadisənin təfərrüatları hazırda məlum deyil.

    Böyük Britaniya Bıçaq London qatar
    В Англии несколько человек ранены при нападении с ножом в поезде

    Son xəbərlər

    02:11

    İngiltərədə qatarda bıçaqlı hücum nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    01:41

    Tramp Si Cinpinlə görüşünün sülhün təmin olunmasına kömək edəcəyi bəyan edib

    Digər ölkələr
    01:13

    Antalyada yol qəzasında 10 turist yaralanıb

    Digər ölkələr
    00:39

    Luvr soyğunçuluğu işi üzrə həbs edilən 5 nəfərdən ikisinə qarşı ittiham irəli sürülüb

    Digər ölkələr
    00:38

    İranda maye qaz balonlarının satışı sexində güclü yanğın olub

    Region
    00:02
    Foto

    Daş Salnamə Muzeyində "Suyun sirri" pantomim tamaşası təqdim olunub

    İncəsənət
    23:51
    Foto

    "Art Weekend" festivalı çərçivəsində Daş Salnamə Muzeyində sərgilər açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    23:42

    Almaniya İsrailə səyahət tövsiyələrinə yenidən baxa bilər

    Digər ölkələr
    23:23

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: 1937-ci il repressiyaları və irəvanlı ziyalıların faciəsi

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti