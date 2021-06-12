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В Алжире начались досрочные парламентские выборы

В Алжире начались досрочные парламентские выборы Первые с начала народных протестов 2019 года парламентские выборы в Национальное народное собрание - нижнюю палату парламента проходят в субботу в Алжире.
Другие страны
12 июня 2021 г. 16:02

Первые с начала народных протестов 2019 года парламентские выборы в Национальное народное собрание - нижнюю палату парламента проходят в субботу в Алжире.

Как передает Report, об этом ссобщает корреспондент РИА Новости.

Избирательным правом в этой африканской стране обладают более 24 млн человек, которые должны выбрать 407 депутатов законодательного собрания из 1 483 независимых и партийных кандидатов.

Исламские партии, возглавляемые движением "Общество за мир", стремятся получить как можно больше мест. Со своей стороны, партии, связанные с демократическим и левым движением ("Объединение за культуру и демократию", "Фронт социалистических сил", "Лейбористская партия"), отказались от участия в выборах. Они осудили репрессивную политику власти после того, как число задержанных по политическим мотивам в преддверии выборов превысило 200 человек.

В феврале этого года президент Алжира Абдель Маджид Теббун принял решение распустить парламент и провести досрочные выборы 12 июня, чтобы дать возможность молодежи больше участвовать в политической жизни на фоне требований участников народного протестного движения провести в стране коренные реформы и сменить правящую элиту.

Предыдущие парламентские выборы в Алжире прошли в 2017 году, а следующие должны были состояться в 2022 году.

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