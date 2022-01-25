В Алматы отменяется режим антитеррористической операции

Режим антитеррористической операции прекращается со среды в Алматы, а также в Алматинской и Жамбылской областях Казахстана.

Режим антитеррористической операции прекращается со среды в Алматы, а также в Алматинской и Жамбылской областях Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.

"Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 00.00 часов 26 января действия режима антитеррористической операции и критического "красного" уровня террористической опасности в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы", - говорится в сообщении.