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В Алматы отменяется режим антитеррористической операции

В Алматы отменяется режим антитеррористической операции Режим антитеррористической операции прекращается со среды в Алматы, а также в Алматинской и Жамбылской областях Казахстана.
Другие страны
25 января 2022 г. 20:29
В Алматы отменяется режим антитеррористической операции

Режим антитеррористической операции прекращается со среды в Алматы, а также в Алматинской и Жамбылской областях Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.

"Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 00.00 часов 26 января действия режима антитеррористической операции и критического "красного" уровня террористической опасности в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы", - говорится в сообщении.

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