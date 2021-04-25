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В Албании пройдут парламентские выборы

В Албании пройдут парламентские выборы Выборы в Народное собрание (однопалатный парламент) пройдут в воскресенье в Албании в условиях пандемии коронавируса.
Другие страны
25 апреля 2021 г. 07:01
В Албании пройдут парламентские выборы

Выборы в Народное собрание (однопалатный парламент) пройдут в воскресенье в Албании в условиях пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за кресла в 140-местном высшем законодательном органе республики поборются представители 46 политических партий и трех коалиций. Как ожидается, основная борьба развернется между правящей Социалистической партией Албании премьер-министра Эди Рамы и коалицией во главе с оппозиционной Демократической партией Люльзима Баши.

По данным экспертов, на момент завершения предвыборной кампании, которая длилась месяц, лидерство с рейтингом в 48,1% сохраняла партия Эди Рамы. За оппозицию же свои голоса готовы отдать 43,6% избирателей.

Двум основным оппонентам уже не сможет составить конкуренцию поддерживаемая президентом страны Илиром Метой партия его жены Моники Круемади "Социалистическое движение за интеграцию", учитывая низкий уровень симпатий населения. За политическое объединение, по разным оценкам, готовы проголосовать от 4 до 9% избирателей. Несмотря на это, данная партия может сыграть важную роль в формировании правящей коалиции по итогам выборов.

Депутаты 140-местного Народного собрания избираются путем всеобщих равных прямых выборов при тайном голосовании на четыре года. Они проводятся в 12 многомандатных округах по открытым спискам с использованием системы пропорционального представительства. Среди кандидатов должно быть не менее 30% женщин. Для прохода в парламент политическим объединениям необходимо набрать 1% голосов.

Активным и пассивным избирательным правом обладают граждане страны старше 18 лет - около 3,6 млн человек. При этом численность постоянного населения Албании составляет около 2,9 млн (многие албанцы проживают за пределами страны).

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Albaniyada parlament seçkiləri keçiriləcək

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