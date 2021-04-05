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В Алабаме один человек погиб, трое пострадали при стрельбе

В Алабаме один человек погиб, трое пострадали при стрельбе Инцидент произошел рано утром в субботу в городе Таскалуса на западе штата
Другие страны
5 апреля 2021 г. 09:28
В Алабаме один человек погиб, трое пострадали при стрельбе
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Один человек погиб, трое получили ранения в результате инцидента со стрельбой в городе Бирмингем в американском штате Алабама. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал WKRG со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, полиция получила сообщения о стрельбе около 19.00 в воскресенье. По словам правоохранителей, стрельба началась в местном парке с драки между двумя мужчинами. Отмечается, что на момент инцидента в парке находились сотни людей.

В результате происшествия погибла одна женщина, еще три женщины были госпитализированы. Их состояние оценивается как критическое.

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