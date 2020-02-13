В Афганистане заявили о прогрессе в переговорах между США и талибами

Значительный прогресс был достигнут в переговорном процессе между США и радикальным движением "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил советник президента Афганистана Вахид Омер.

"Мы надеемся, что эта фаза диалога закончится тем, что афганское правительство и "Талибан" [также] вступят в переговоры", - заявил В.Омер.

Накануне официальный представитель катарского политического офиса "Талибана" Сохаил Шахин заявил, что движение "воздержится от крупномасштабных атак в дни подписания соглашения". В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал "Талибан" "проявить реальную способность обеспечить снижение уровня насилия в Афганистане".

В свою очередь американские СМИ пишут, что администрация президента США Дональда Трампа может уже на этой неделе обнародовать мирное соглашение. По их данным, ожидаемое соглашение станет призывом к установлению режима прекращения огня между силами коалиции во главе с США и талибами, что станет основой для заключения мирной сделки в ближайшем будущем. В рамках указанной сделки Вашингтон сможет сократить присутствие с 12-13 тысяч до 8,6 тысяч военнослужащих.