В Афганистане за сутки ликвидировали более 40 боевиков

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 43 вооруженных боевика были ликвидированы за сутки в ходе военных операций в различных провинциях Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщило министерство внутренних дел исламской республики.

"За последние 24 часа силы афганской национальной обороны и силы безопасности Афганистана провели восемь антитеррористических операций в провинциях Кунар, Вардак, Нангархар, Забуль, Логар и Кундуз, - отмечается в заявлении ведомства. - В результате были уничтожены 43 вооруженных боевика, еще восемь получили ранения".

Кроме того, как указали в МВД, среди ликвидированных террористов - "17 боевиков террористической организации ИГИЛ. В ходе операций также были изъяты оружие и боеприпасы. Информации о пострадавших со стороны силовиков не поступало.