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В Афганистане возобновили выдачу паспортов

В Афганистане возобновили выдачу паспортов В Афганистане возобновили выдачу паспортов.
Другие страны
5 октября 2021 г. 14:29
В Афганистане возобновили выдачу паспортов

В Афганистане возобновили выдачу паспортов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Tolo News.

По данным телеканала, к выдаче готовы по меньшей мере 25 тысяч документов. Исполняющий обязанность главы паспортного управления Алим Хаккани заявил, что также услуги по выдаче паспортов возобновились в провинциях страны.

Как ранее заявил представитель МВД Кари Саида Хости, в настоящее время новые паспорта будут выдаваться с обозначением Исламская Республика Афганистан, которое использовалось при прежнем афганском правительстве.

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Версия на английском языке Afghanistan resumes passport services to its citizens
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda pasport verilməsi bərpa edilib

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