В Афганистане возобновили выдачу паспортов

В Афганистане возобновили выдачу паспортов.

В Афганистане возобновили выдачу паспортов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Tolo News.

По данным телеканала, к выдаче готовы по меньшей мере 25 тысяч документов. Исполняющий обязанность главы паспортного управления Алим Хаккани заявил, что также услуги по выдаче паспортов возобновились в провинциях страны.

Как ранее заявил представитель МВД Кари Саида Хости, в настоящее время новые паспорта будут выдаваться с обозначением Исламская Республика Афганистан, которое использовалось при прежнем афганском правительстве.