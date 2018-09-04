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    В Афганистане во время атаки талибов погибли 16 силовиков

    © AP

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 силовиков погибли, еще 15 были ранены при атаке боевиков движения "Талибан" на востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на местные СМИ.

    Боевики совершили нападение в провинции Пактия этой ночью, бои завершились только к утру. При атаке погибли 13 военнослужащих и три сотрудника полиции по охране общественного порядка.

    Представитель губернатора провинции подтвердил данные об атаке, сообщив, что были ликвидированы 28 боевиков, еще девять были ранены.

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